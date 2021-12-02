«جناح عام الخمسين».. محطة تستذكر عبق الماضي وتعرض رؤية المستقبل

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يضيء «جناح عام الخمسين» في مهرجان الشيخ زايد من خلال صوره النادرة، والمعلومات التي يقدمها للزائرين، على النهضة الشاملة التي شهدتها دولة الإمارات منذ تأسيسها وحتى يومنا الحاضر، حيث يعرض من خلال أقسامه الثلاث الإنجازات التي حققتها الدولة منذ قيام الاتحاد ومشروعاتها المستقبلية، مشيراً إلى الدور الكبير الذي بذله الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء الدولة حتى وصلت إلى ما هي عليه في يومنا هذا.

وتحت إشراف وإدارة الأرشيف الوطني وبرعاية بنك أبوظبي الأول، يضم الجناح 10 أعمدة موزعة يستطيع زوار المهرجان من خلالها التعرف إلى قلاع الدولة الـ10، ومعرفة كل التفاصيل المتعلقة بكل واحدة منها، فضلاً عن وجود 16 شاشة عرض تتناول أبرز زيارات الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، وأهم الاتفاقات الداخلية والخارجية للدولة، بالإضافة إلى عرض مقاطع فيديو مختلفة تتحدث عن زايد والزراعة، زايد والمرأة، زايد والتعليم، زايد والصحة، زايد والرياضة.

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