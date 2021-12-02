«رحلة أبوظبي على طريق الحرير» تُعيد «كاركلا» إلى المجمّع الثقافي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يستعد المجمّع الثقافي في أبوظبي لاستقبال فرقة مسرح «كاركلا» الشهيرة عالمياً، التي ستقدم عرضاً مسرحياً واستعراضياً بعنوان «رحلة أبوظبي على طريق الحرير»، ضمن احتفالات دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، في الثالث والرابع والخامس من ديسمبر، عند الساعة الثامنة مساء.

وقالت مديرة المجمع الثقافي، ريم فضة: «نحن سعداء بعودة فرقة مسرح (كاركلا) الاستعراضية إلى أبوظبي، وستقدم للجمهور كوكبة من المواهب العالمية المتميزة في مسرح المجمع الثقافي ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي لقيام اتحاد دولة الإمارات، وستقدم الفرقة عرضاً يحتفي بالتنوع الثقافي والعرقي لمجتمعنا». ويشارك في عرض «رحلة أبوظبي على طريق الحرير» نخبة من نجوم الاستعراض والمغنين والممثلين المشاهير.

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