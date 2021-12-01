3 أيام من الفعاليات في المواقع التاريخية والتراثية بدبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تحتفي هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بمسيرة 50 عاماً من الإنجازات التاريخية التي حققها اتحاد الإمارات، من خلال تنظيم باقة من الأنشطة والفعاليات في مواقعها التاريخية والتراثية على مدار ثلاثة أيام، ابتداءً من الثاني إلى الرابع من ديسمبر الجاري.

وأعدت «دبي للثقافة» سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية، التي تستهدف كل فئات الجمهور من مواطني ومقيمي وزوار إمارة دبي، في أبرز مواقع الإمارة التراثية والتاريخية، حيث يتوزع برنامج الفعاليات على متحف الاتحاد، ومتحف الشندغة، وحي الفهيدي التاريخي، وقرية حتا التراثية.

في يومي الثاني والثالث من ديسمبر، يستقبل كل من متحف الاتحاد، ومتحف الشندغة، وقرية حتا التراثية، الجمهور بفنون العزف والغناء الإماراتي، عبر فرقة الحربية من الرابعة عصراً إلى الثامنة مساءً، كما يستضيف حي الفهيدي التاريخي في الموعد نفسه سوقاً شعبية، تتيح للزوار تجربة تسوق ثرية بأجواء تقليدية، بينما توفر سوق الأسر المنتجة، التي تستضيفها قرية حتا التراثية، مجموعة غنية من المنتجات التي تبدعها أيادي الأسر الإماراتية في حتا، ويخصص متحف الاتحاد في هذين اليومين ورش عمل لجميع أفراد الأسرة.

وينتظر الجمهور على مدار ثلاثة أيام، من الثاني إلى الرابع من ديسمبر، من الساعة الـ10 صباحاً إلى الثامنة مساءً، عالماً رائعاً من الثقافة والترفيه والنكهات المميزة في متحف الشندغة، عبر سلسلة من الأنشطة التي تضم ورشاً عائلية لصناعة القوارب، حيث يمكن للكبار والصغار صنع وتزيين القوارب الورقية المستوحاة من التصاميم الإماراتية التقليدية، إضافةً إلى مسارات استكشاف عائلية مفعمة بأنشطة ممتعة للعائلات، يقومون بها أثناء استكشافهم أجنحة ونوافذ المتحف. وفي «رايب ماركت»، توفر مجموعة من 15 محلاً للأطعمة والبيع بالتجزئة أشهى النكهات، ضمن أجواء بهيجة تواكب الاحتفالات بعيد الاتحاد.

وسيستمتع الزوار أيضاً طوال الأيام الثلاثة بجولات إرشادية في متحف الشندغة، تشمل بيت خور دبي، وبيت العطور، وبيت الشعر، وبيت المدينة الناشئة، كما سيتعرفون إلى الحرف التقليدية الإماراتية، ومنتجات يدوية إماراتية، في معرض مصمم على شكل العريش، إلى جانب عرض سيارات شرطة دبي الفارهة في الرابع من ديسمبر.

• متحفا الاتحاد والشندغة يستقبلان الجمهور بالعزف والغناء الإماراتي.

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