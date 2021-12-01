«الثقافة والشباب» تكشف عن جدول المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشفت وزارة الثقافة والشباب عن جدول المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي 2021، الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام، ويضم نخبة من المتحدثين والخبراء ضمن سلسلة من الجلسات، التي تهدف إلى دعم الجهود الهادفة إلى صياغة مستقبل القطاع. ينعقد المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي بين السابع والتاسع ديسمبر المقبل في مركز دبي للمعارض.

من بين مجموعة المواهب العالمية المشاركة في المؤتمر، التي تشمل الفنون والأفلام والموسيقى والأزياء والألعاب والتصميم، سيشارك مجموعة من أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع التعليم، بما في ذلك وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، جميلة بنت سالم المهيري، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس الاتحاد الدولي للناشرين والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «كلمات» في الإمارات، والرئيسة التنفيذية لمنظمة الابتكار والثقافة والتعليم في المملكة المتحدة وبول كولارد، ومديرة مركز الأعمال وإدارة الفنون في جامعة كليرمونت للدراسات العليا، لورا زوكر.

وعلى مدار ثلاثة أيام، سيضم المؤتمر 60 جلسة نقاش تقام حضورياً أو افتراضياً، وعروضاً مباشرة ومحاضرات خبراء، لمناقشة أبرز التوجهات والتحديات التي تواجه قطاع التعليم والحلول المقترحة لمعالجتها، لاسيما في ظل الظروف التي فرضتها تداعيات أزمة «كوفيد-19».

ومن بين المحاور الرئيسة الستة التي يتطرّق إليها المؤتمر، يبرز محور «إطلاق قدرات التعليم» بين المبدعين والمتعاونين المهتمين في استكشاف سُبل جديدة لدعم القدرات، من خلال التعلم متعدد التخصصات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news