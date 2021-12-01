6 درجات انخفاضاً في الحرارة خلال ديسمبر

المصدر: أشرف جمال ■ أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن شهر ديسمبر الجاري يعد آخر أشهر فصل الخريف، حيث يبدأ فصل الشتاء فلكياً في 23 من ديسمبر، لافتاً إلى أن شهر ديسمبر مناخياً أحد أشهر الشتاء، وتنخفض خلاله معدلات الحرارة العظمى والصغرى بمقدار 3-6 درجات عن شهر نوفمبر المنقضي.

وذكر المركز أن الدولة تتأثر خلاله بامتداد المرتفع السيبيري الممتد من الشمال، تصاحبه رياح شمالية غربية، تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل، خصوصاً على المناطق الداخلية والجبلية، كما تتأثر الدولة خلال هذا الشهر بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى تكاثر السحب، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار، قد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً.

وأوضح أن الرطوبة النسبية تزداد في الصباح الباكر نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، ما يهيئ الفرصة لتكوين الضباب الخفيف والكثيف، لافتاً إلى أن متوسط درجة الحرارة خلال هذا الشهر يراوح بين 17.7 و21.6 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين و22 و27 درجة مئوية، و«الصغرى» بين 13 و17 درجة مئوية.

وأوضح أن أعلى درجة حرارة شهدتها الدولة خلال هذا الشهر كانت 37.0 درجة مئوية في سويحان عام 2016، بينما بلغت أدنى درجة حرارة سجلت في الدولة في ديسمبر (– 7) درجات مئوية، وكانت في جبل جيس سنة 2004، مشيراً إلى أن متوسط سرعة الرياح 11 كم/ ساعة، وأعلى سرعة رياح بلغت 87 كم/ س، تم تسجيلها في منطقة «مكاسب» سنة 2019.

وعن حالة الطقس خلال فترة ‫عيد الاتحاد الخمسين‬، توقّع المركز أن يسود اليوم طقس غائم أحياناً، مع سقوط أمطار على بعض المناطق، خصوصاً الشرقية والشمالية والساحلية، فيما تقل السحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً على بعض المناطق الشرقية والجزر، لافتاً إلى أن الطقس غداً سيكون رطباً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً، يصبح غائماً جزئياً إلى صحو، فيما يكون يوم الجمعة المقبل، رطب مع احتمال تشكل ضباباً خفيفاً صباحاً، غائماً جزئياً شمالاً، وقد تسقط أمطار خفيفة.‬

وأوضح المركز أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول إلى غربية وشمالية غربية، وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب الركامية، بينما يكون البحر خفيف إلى متوسط الموج بوجه عام في الخليج العربي، وفي بحر عمان يضطرب أحياناً مع السحب.

ولفت إلى أن درجات الحرارة العظمى ستراوح ما بين 26 و29 درجة مئوية في السواحل والجزر، بينما في المناطق الداخلية 28 و31 درجة مئوية، والمناطق الجبلية 16 و22 درجة مئوية.

وأكد أن درجات الحرارة الصغرى ستراوح في السواحل، والجزر ما بين 18 و25 درجة مئوية، وفي المناطق الداخلية 13 و18 درجة مئوية، وفي المناطق الجبلية 10 و16 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن متوسط الرطوبة النسبية خلال شهر ديسمبر يبلغ 63%، وكان متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 80 و90%، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى بين 32 و49%، فيما كانت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال الفترة الماضية، عام 2014، حيث كان تكرر حدوث الضباب 20 يوماً ضباباً، وخمسة أيام ضباباً خفيفاً.

وبحسب المركز، بلغت أعلى كمية أمطار خلال شهر نوفمبر، 208.4 ملم على منطقة ضدنا، عام 2006.

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