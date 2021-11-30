الطقس المتوقع غدا

المصدر: أبوظبي - وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً بوجه عام، مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والسواحل والبحر نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط الموج يضطرب أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:42 والمد الثاني عند الساعة 22:55 والجزر الأول عند الساعة 17:07 والجزر الثاني عند الساعة 04:35.

بحر عمان متوسط الموج يضطرب أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:58 والمد الثاني عند الساعة 06:58 والجزر الاول عند الساعة 13:15 والجزر الثاني عند الساعة 01:22.

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