مبـادرة حكومية تستهـدف المـواليـد الجــدد بمستشفيـات دبي

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

بمناسبة اليوم الوطني الـــ 50 لدولة الامارات العربية المتحدة، أطلقت هيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الصحة بدبي، وشرطة دبي بالتعاون مع مكتب اليونيسف في الخليج مبادرة "هدية طفلي في اليوبيل الذهبي" وهي مبادرة حكومية مشتركة تستهدف المواليد الجدد بمستشفيات القطاعين العام والخاص بدبي خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من شهر ديسمبر 2021م.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الجانب التوعوي لدى أولياء الأمور بأهمية اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة الأطفال وتوفير الحماية اللازمة لهم من الحوادث المرورية، ودعم العادات والسلوكيات المرتبطة بصحة وسلامة أفراد الجمهور بشكل عام من خلال التشجيع على استخدام مقعد الطفل في المركبة.

كما تهدف المباردة التي يشارك بها كل من معهد الإمارات لتعليم قيادة السيارات، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، ومجموعة بيبي شوب، إلى تعزيز جهود دولة الإمارات ودورها الريادي في تحسين مستويات صحة الطفل وسلامته، بالتنسيق مع منظمة اليونيسف والمجلس الأعلى للطفولة في الإمارات.

وتتضمن المبادرة توزيع نحو 450 مقعداً للطفل على 21 مستشفى حكومي وخاص في دبي، وهي المستشفيات التي تحتوي على أقسام ولادة، وهي مقاعد ذات مواصفات وجودة عالية يمكن استخدامها من عمر الولادة وحتى 4 سنوات.

كما تتضمن المبادرة توزيع هدايا للأمهات تتضمن قسيمة شراء بمبلغ 100 درهم، وهدية إضافية عبارة عن بعض منتجات العناية بالطفل، ودليل ارشادي توعوي حول أهمية مقعد الطفل وكيفية تركيبه، والمكان المناسب لمقعد الطفل في المركبة، وتطور نمو الطفل، والخطوات التي يجب على الأم اتباعها لسلامة الطفل والعناية بصحته، وخاصة للأمهات الجدد اللاتي يلدن للمرة الأولى.

وعبرت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق عن شعورها بالفخر والاعتزاز بما أنجزته دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها قبل خمسين عاماً، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تصدرت قائمة أفضل الدول في مجال جودة الطرق وفقاً للتقرير الصادر عن "أطلس وورلد" في النصف الثاني من العام 2021.



وأكدت بمناسبة الاحتفالات باليوبيل الذهبي التزام هيئة الطرق والمواصلات تجاه المجتمع بتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في المشاريع الخدمية والهندسية في مجال المرور والطرق، مشيرة إلى أن المؤسسة ستواصل مسيرة الإنجازات والعطاء على الوجه الأفضل، حيث ستقوم بهذه المناسبة بمنح كل مولود في إمارة دبي خلال الاحتفالات باليوبيل الذهبي في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2021 مقعد الطفل في المركبة مجاناً ضمن مبادرة واسعة نتعاون فيها مع شركاؤنا في هيئة الصحة في دبي وشرطة دبي ومنظمة اليونيسف بالإضافة إلى شركائنا في القطاع الخاص في معهد الإمارات لتعليم قيادة السيارات ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، ومجموعة بيبي شوب. كما تشترك في المبادرة كل المستشفيات التي تتوفر فيها أقسام ولادة في دبي ويصل عددها إلى 21 مستشفى.



وقالت المهندسة ميثاء بن عدي أن الهدف من خلال هذه المبادرة هو تحقيق الريادة في إسعاد المجتمع بما يخدم الغايات والأهداف المرتبطة بالسلامة المرورية، وتشجيع أولياء الأمور على استخدام مقعد الطفل في المركبة.

ودعت الآباء والأمهات من خلال هذه المبادرة إلى استخدام مقعد الطفل في المركبة بما يحافظ على سلامة الأطفال، ويدعم جهودنا في تطوير وتحسين مستويات السلامة المرورية في دبي.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال على أهمية هذه المبادرة التي تجسد التزام مختلف الجهات المشاركة بمسؤولياتها المجتمعية وحرصها على تعزيز السلامة العامة لأفراد المجتمع، مشيدة بالتفاعل الإيجابي الذي لاقته المبادرة من المستشفيات الحكومية والخاصة، وهو الأمر يساهم في تعزيز ودعم جهود هيئة الصحة بدبي ورؤيتها في الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

وأشادت الدكتورة تهلك بكافة الجهود القائمة على هذه المبادرة التي ستلعب دوراً فاعلا في تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية السلامة المرورية والتقليل من خطر وفيات الأطفال، مؤكدة على التزام هيئة الصحة بدبي ودعمها لمثل هذه المبادرات التي تستهدف سلامة المجتمع وأمنه الصحي.

ويشارك في الحملة 22 مستشفى هي : مستشفى لطيفة للنساء والأطفال، مستشفى دبي، مستشفى ميدكلينيك، مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، المستشفى الأمريكي، مستشفى الزهراء، مستشفى NMC، مستشفى برايم، مستشفى كولدج لندن، المستشفى السعودي الألماني، مستشفى قرقاش، مستشفى ميدكير، مستشفى أستر، مجموعة مستشفيات الإمارات، مستشفى فقيه الجامعي، مستشفى برايم، المستشفى الكندي، مستشفى زليخة، المستشفى الدولي التخصصي، المستشفى الإيراني، مستشفى ميديور.

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