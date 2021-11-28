"بريد الإمارات" تصدر الطابع الأول إقليمياً وفق تقنية "الرموز غير القابلة للاستبدال"

المصدر: دبي - وام

أصدرت "مجموعة بريد الإمارات" - احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين للدولة - طوابع مبتكرة استناداً إلى "الرموز غير القابلة للاستبدال" (NFT) في إنجازٍ نوعي يجعل منها الأولى إقليمياً على صعيد تبنّي التقنية المتقدمة في إصدار الطوابع البريدية.

وتستعد المجموعة للكشف عن الجيل الجديد من الطوابع البريدية في 2 ديسمبر المقبل لإطلاق أربعة طوابع متميزة تستند إلى تقنية "الرموز غير القابلة للاستبدال"(NFT) وذلك احتفاءً باليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد وتماشيا مع أجندة التحول الرقمي.

وستحتوي الطوابع المبتكرة على توأم رقمي ضمن منظومة "بلوك تشين" حيث سيتم بيعها باعتبارها مقتنيات رقمية مرتبطة بنظيراتها من الطوابع التقليدية.

وأعرب عبدالله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة بريد الإمارات" عن فخره بالإعلان عن إطلاق مجموعة من الطوابع البريدية قائمة على "الرموز غير القابلة للاستبدال"(NFT) والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط تماشياً مع خططهم الرامية إلى التحول إلى شركة مرتكزة على التكنولوجيا الرقمية المتقدمة.

وأوضح أن الطوابع الجديدة القابلة للتداول تتميز باستخدام تقنية "بلوك تشين" وتعد دفعة قوية لمساعينا المتواصلة لسد الفجوة بين الطوابع التقليدية وعالم العملات الرقمية المشفرة لا سيّما في ظل تسارع وتيرة التحول الذكي محلياً وعالمياً.

وأضاف الأشرم أن جهودهم في الآونة الأخيرة تركّزت على تطوير بنية تحتية تقنية قوية لتعزيز نمو أعمالهم .. معتبراً أن إصدار الجيل الجديد من الطوابع يأتي بمثابة دليلٍ على قدراتهم العالية وجهودهم الجادة للتحول إلى شركة أكثر تركيزاً على التكنولوجيا الرقمية وذلك في سبيل ضمان تقديم أفضل الخدمات التي ترقى إلى مستوى تطلعات ورضى المتعاملين.

وأعرب عن تطلعهم قدماً لإطلاق طوابعهم المبتكرة في 2 ديسمبر المقبل إحياءً للذكرى الخمسين لتأسيس اتحادنا الميمون حيث سيتمكن عشاق التكنولوجيا المتطورة من جمع وتبادل وتداول طوابعنا المتميزة والتي تعكس بلا شك قصصا ملهمة من مسيرة الريادة التي تقودها دولة الإمارات.

وتمتلك الطوابع القائمة على "الرموز غير القابلة للاستبدال" نظائر رقمية مخزنة في نظام "بلوك تشين" حيث يمكن جمعها أو تداولها أو استخدامها للتبادل عبر شبكة الإنترنت مثل أي رموز رقمية أخرى.

ويحمل كل من الطوابع الأربعة الجديدة تصميماً متميزاً ومستلهماً من شعار اليوم الوطني لدولة الإمارات. ويعتبر الطابع الأول إصداراً خاصاً ومتفرداً حيث يحتوي على 1 جرام من الذهب الخالص ويحمل عنوان "اليوبيل الذهبي 2021".

وبالمقابل يحمل الطابع الثاني مسمى "روح الاتحاد 1971" ويرمز إلى تأسيس الاتحاد من قبل الآباء المؤسسين "رحمهم الله" .. أما الطابع الثالث فيتمحور حول "عام الخمسين" .. بينما يجسد الإصدار الرابع "مشاريع الخمسين 2071" التي تترجم الرؤية المستقبلية الطموحة لدولة الإمارات.

وسيتمكن حاملو الطوابع من رؤية التصميم الرقمي المرتبط بالطابع الفعلي بعد مسح رمز الاستجابة السريعة المطبوع على الجانب الأمامي للبطاقة.

كما يحتوي الطابع على شريحة "إن.إف.سي" (NFC) مشفرة ومقفلة لغرض التحقق باستخدام أي هاتف ذكي مزود بقارئ "إن.إف.سي".

ويتضمّن كل طابع رمزاً فريداً مخفياً خلف البطاقة يمكن فتحه عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة لتنشيط النظير المقابل في نظام "بلوك تشين".

ويمكن للمستخدمين الذين لديهم محفظة تشفير رقمية توصيلها مباشرةً بـ "الرموز غير القابلة للاستبدال" وإضافة التوأم الرقمي على شكل مجموعة قابلة للجمع والاقتناء.

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