"الإمارات للخدمات الصحية" تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي - وام

نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية احتفالا بـ" عيد الاتحاد الخمسين " وسط أجواء وطنية اتسمت بمعاني الوفاء والانتماء والولاء للقيادة الرشيدة ومسيرة الاتحاد التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والآباء المؤسسون.

حضر الاحتفال الذي - أقيم بمقر ديوان المؤسسة بدبي - سعادة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ومدراء الإدارات و الأقسام و موظفو المؤسسة وعدد من المراجعين .

وتقدم يوسف محمد السركال في كلمته خلال الاحتفال بالتهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود ونوابهم بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين .

وأشار إلى أن اليوم الوطني يمثل تاريخا بأكمله تجتمع فيه أسمى القيم الوطنية في تجسيد لملحمة الاتحاد التي أرست لمشروع وطني خالص وتجربة حضارية بفضل جهود مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسين الذي اجتمعت إرادتهم تحت راية واحدة شكلت الأساس المتين لنهضة دولة الإمارات ومسيرتها التنموية.

تضمنت احتفالات المؤسسة مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الوطنية والتراثية من بينها تنظيم مسيرة الخمسين الوطنية شارك فيها قيادات المؤسسة وموظفوها وشهدت عرضا لفرقة الخيالة إلى جانب عرض لفقرة اليولة التراثية .

وقدم طلاب المدرسة الأكاديمية الجديدة عرضا تراثيا وفقرات وطنية إلى جانب تنظيم فقرات موسيقية والمسابقات التراثية والفعاليات الوطنية المتنوعة.

فيما شهدت المستشفيات والمرافق الصحية التابعة للمؤسسة تنظيم احتفالات بالمناسبة تضمنت العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية والوطنية التي حرصت من خلالها على إحياء قيم ومبادئ الآباء المؤسسين لدولة الإمارات وترسيخ المعاني الوطنية وتجسيد الموروث الثقافي لمجتمع الإمارات.

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