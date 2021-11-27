أسد في سنغافورة يتعافى من «كورونا»

المصدر: بانكوك ■ د.ب.أ

تعيد حديقة حيوان سنغافورة فتح مكان عرض الأسود الإفريقية اليوم، بعدما أعلن مسؤولون أن أسداً تعافى من فيروس «كورونا»، أوائل الشهر الجاري.

وقالت محمية مانداي وايلدلايف ريزيرف إن أربعة أسود آسيوية، أصيبت في الوقت نفسه في متنزه سفاري قريب، مازالت في الحجر الصحي في عرينها، ولكن تتردد تقارير مفادها أنها «تتعافى بشكل جيد».

ويبدو أن الأسود أصيبت فيما يبدو بالفيروس، بعد تعرضها لطاقم العاملين في متنزه الحياة البرية وحديقة الحيوان. وذكر جهاز الحيوانات والطب البيطري السنغافوري أن الموظفين المصابين تعافوا من حينها وعادوا إلى العمل.

وحظرت سنغافورة، أمس، السفر من العديد من الدول الإفريقية، بسبب ما تردد عن ظهور سلالة أخرى من الفيروس.

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