«إسلامية دبي» تفتتح جامع مدينة بدر في المحيصنة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي جامع مدينة بدر في منطقة المحيصنة الأولى، وقد شُيّد الجامع على نفقة بنك دبي الإسلامي، وهو مسجد جامع لإقامة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، حيث تم افتتاح المسجد بعد صلاة الظهر بحضور رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي محمد إبراهيم الشيباني، ومدير عام الدائرة حمد الشيخ أحمد الشيباني، والمدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية الدكتور عمر الخطيب. وقد بُني المسجد على الطراز الأندلسي، وتجمّل بقبة خرسانية في وسط سقف المسجد، ومنارة يصل ارتفاعها إلى 26.5 متراً طولياً، حيث يضم كل المرافق الخدمية كالمصلى والميضأة ودورات المياه، ومواقف للسيارات، كما شملت خدمات المسجد أصحاب الهمم، ويستوعب أكثر من 1180 من الرواد المصلين، بفئتيه الذكور والإناث، إذ يتسع لـ990 من الرجال، و196 من النساء.

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