الشارقة تبحث آليات تبادل الخبرات في السياحة الثقافيّة مع فرنسا

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

بحث رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، الشيخ فاهم القاسمي، مع القنصل العام لجمهورية فرنسا في دبي، ناتالي كينيدي، أفق توسيع علاقات التعاون والعمل المشترك بين إمارة الشارقة والمدن الفرنسيّة. جاء ذلك خلال لقاء عُقد في «بيت الحكمة»، بحضور نائبة القنصل العام لفرنسا ماري لو شاليه، ورافق الشيخ فاهم القاسمي كلاً من القنصل العام ونائبتها في جولة للاطلاع على «بيت الحكمة».

وقال الشيخ فاهم القاسمي: «العلاقات الثقافية مع مدن وعواصم المعرفة والإبداع في العالم، هي الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الشارقة لتحقيق رؤية مشروعها الحضاري».

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