بيع مخطوطة لآينشتاين بـ 13 مليون دولار

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

بيعت إحدى المخطوطات المتعلقة بألبرت آينشتاين، مهّد فيها عالِم الفيزياء الشهير لنظرية النسبية العامة، بمبلغ خيالي بلغ نحو 13 مليون دولار، خلال مزاد أقيم، أول من أمس، في باريس.

وكانت الوثيقة، التي طرحت في المزاد، تقدّر قيمتها بما بين مليونَي يورو وثلاثة ملايين، لكنها بيعت بمبلغ 11.6 مليون يورو (13.04 مليون دولار) مع النفقات (10.2 ملايين من دون النفقات)، ويكمن طابعها النادر في كونها وثيقة عمل علمية، خلافاً للوثيقتين اللتين كانتا تحملان الرقمين القياسيين السابقين.

والوثيقة عبارة عن مخطوطة مؤلّفة من 54 صفحة، كتبها الفيزيائي الألماني الشهير آينشتاين، وشريكه وصديقه المهندس السويسري ميكيليه بيسو، عامَي 1913 و1914، بزيوريخ في سويسرا.

وتعد «الوثائق العلمية الموقّعة من آينشتاين من هذه الحقبة، وقبل عام 1919 بشكل عام، نادرة جداً»، على ما أوضحت دار «كريستيز» قبل المزاد الذي نظمته لحساب دار «أغوت». وانطلقت العروض بمليون ونصف المليون يورو، وما لبثت أن ارتفعت، ثم انحصرت المنافسة بين مزايدين اثنين شاركا عبر الهاتف، وكان كل منهما يزيد 200 ألف يورو في كل مرة. ولم تُعرَف بعد جنسية الشاري. وحضر المزاد في القاعة نحو 100 من الفضوليين وهواة الجمع، لكنّ أياً منهم لم يشارك في المزايدة.

وبعد نظرية النسبية الخاصة التي جعلته يبرهن، عام 1905، معادلة تكافؤ الكتلة والطاقة، بدأ آينشتاين العمل عام 1912 على نظرية النسبية العامة.

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