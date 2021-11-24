محمد بن زايد يصل تركيا

المصدر: أنقرة ـ وام

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم إلى العاصمة أنقرة في زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية.

وكان في استقباله سموه لدى وصوله القصر الرئاسي فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.

وقد جرت لسموه مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى مجمع القصر الرئاسي ترافقه مجموعة من الخيالة ترفع أعلام البلدين .. ثم توجه سموه وفخامة الرئيس التركي إلى منصة الشرف حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والجمهورية التركية .. وأطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية وترحيبا بزيارة سموه.

ثم تبادل سموه التحية والترحيب مع مستقبليه من الوزراء وكبار المسؤولين في تركيا .. فيما رحب الرئيس التركي بالوفد المرافق لسموه الذي يضم كلا من سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية عضو المجلس التنفيذي وسعادة فارس محمد المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة علي بن فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسعادة محمد سعيد النيادي القائم بأعمال سفارة الدولة لدى تركيا وسعادة محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي القابضة وسعادة محمد الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي وسعادة سعيد الظاهري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وسعادة محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار والتطوير العقاري "إيجل هيلز".

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