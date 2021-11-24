الإمارات تقدم 10,442 جرعة من لقاح «كورونا» خلال الـ24 الماضية

المصدر: ابوظبي ـ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تقديم 10,442 جرعة لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ وبذلك يبلغ مجموع ما قدّمته حتى اليوم 2121,768,732 جرعة، بمعدل توزيع 220.10 لكل 100 شخص.

وأوضحت الوزارة أن نسبة متلقو الجرعة الأولى 99.86%، و90.07% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في دولة الإمارات.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس

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