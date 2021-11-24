البواردي يشهد العرض الأول لفيلم «الكمين»

المصدر: ديانا أيوب ووام ■ أبوظبي ودبي

شهد وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، بحضور وكيل وزارة الدفاع مطر سالم الظاهري، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، العرض الأول للفيلم الإماراتي «الكمين»، الذي أنتجته شركة «إيمج نيشن أبوظبي»، في أكبر إنتاج سينمائي باللغة العربية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يشارك فيه طاقم عمل مؤلف من 400 فرد، يشمل النجوم الإماراتيين الذين أدوا كل الأدوار الرئيسة والثانوية بالفيلم. ويسلّط الفيلم الضوء على وقائع قصة حقيقية لإنقاذ مجموعة من الجنود الإماراتيين، الذين علقوا داخل كمين في وادٍ جبلي، تحت حصار عناصر من المتمردين، مجسداً قصة مجموعة من الجنود الأبطال، الذين سطّروا أروع قصص الشجاعة والبطولة والأخوة في أحلك الظروف.

وقد صورت جميع مشاهد الفيلم، الذي دعمته «إيمج نيشن أبوظبي»، بطاقم عمل من صنّاع الأفلام الإماراتيين، والكوادر الاستشارية الثقافية، في دولة الإمارات، وهو من بطولة مروان عبدالله صالح، وخليفة الجاسم، ومحمد أحمد.

وقد أخرجه، المخرج الفرنسي العالمي بيير موريل (مخرج فيلم تايكن، المنطقة بي 13)، بالتعاون مع المنتج ديريك داوتشي وجنيفر روث، فيما كتب قصة الفيلم براندون بيرتيل، كاتب قصة فيلم (السرعة والغضب 7)، وكورتيس بيرتل (مسلسل وسام الشرف)، وذلك بالتعاون مع جنود القوات المسلحة البواسل، الذين شاركوا في وقائع الكمين الحقيقية عام 2018، الذي استُلهِمَت منه قصة الفيلم.

وأشاد البواردي بالدور البطولي الذي يلعبه أفراد قواتنا المسلحة، وعبّر عن سعادته بعرض الفيلم، الذي كشف للمشاهدين عن الدور البطولي الذي قام به ضباط وأفراد قواتنا المسلحة، الذين شاركوا ضمن قوات التحالف العربي، لإعادة الحق إلى أصحابه ونصرة المظلومين ومكافحة الإرهاب، والذين سطّروا أسماءهم بأحرف من نور في ذاكرة الوطن الخالدة، وقدّموا النموذج الصادق على شجاعة وأصالة أبناء الوطن، وأثبتوا بالفعل أنهم خير قدوة للأجيال، وسيظلون مصدر إلهام متدفق لقيم الوطنية والولاء والانتماء لهذا الوطن، والدفاع عن مبادئه النبيلة في الوقوف إلى جانب الحق والتضامن مع الأشقاء مهما كانت التضحيات والصعوبات.

إلى ذلك، تصدر وسم الفيلم الإماراتي «الكمين»، موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بمشاهدات وتغريدات تجاوزت 41 مليوناً حول العالم حتى لحظة كتابة هذه المادة.

وعبّر المغردون من خلال الوسم عن فخرهم واعتزازهم بالجنود الإماراتيين، الذين يضحون بأرواحهم في سبيل الدفاع عن وطنهم، والقيم السامية التي تعلموها في المجتمع الإماراتي، في دار زايد، كالأخوة والشجاعة والتضحية وحب الوطن.

ويعتبر فيلم «الكمين» الذي عرض أمس، في «ريل سينما دبي مول»، بحضور أبطاله ومخرجه، وستبدأ عروضه الجماهيرية الخميس المقبل، أكبر إنتاج سينمائي باللغة العربية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وصورت كل مشاهد الفيلم في الإمارات، وبمشاركة ممثلين وطاقم عمل يزيد على 400 فرد.

ويروي الفيلم قصة مستوحاة من قصة حقيقية، تدور حول وقوع جنود إماراتيين في كمين نصبه عناصر من المتمردين في وادٍ جبلي، ليكون هذا الفيلم بمثابة رسالة شكر وامتنان واحترام وتقدير لهؤلاء الذين خاطروا بأنفسهم في سبيل عزة الوطن وحمايته وحماية أهله.

وطرحت «إيه جي سي إنترناشونال»، و«إيمج نيشن أبوظبي»، الإعلان الترويجي الأول للفيلم الإماراتي الضخم «الكمين».

• «الكمين» يتصدر منصات التواصل الاجتماعي بـ41 مليون تفاعل.

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