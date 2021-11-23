حمدان بن محمد يتفاعل مع قصة سيدة تشيد بالأمان في دبي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تفاعل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عبر حسابه على «إنستغرام»، مع تدوينة لسيدة مقيمة بدبي عبرت فيها عن مدى الأمان الذي تشعر به في دولة دبي .

وشاركت كلودين فرونج، قصتها عبر «إنستغرام» قائلة إنها نسيت عربة طفلها في الموقف طوال الليل، وعثرت عليها في صباح اليوم التالي في المكان نفسه بالتحديد، «دون فقدان أي شيء منها».وأضافت : «هذا يمكن أن يحدث فقط في دبي».

وشارك سمو الشيخ حمدان بن محمد عبر حسابه على «إنستغرام»، القصة مع تعليق من سموه قال فيه : «شكراً لك كلودين، قصة حقيقية بإمكاننا جميعاً فهم معناها في دبي. لكن من فضلك، في المرة المقبلة لا تتركي وراءك أي عربات أطفال».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news