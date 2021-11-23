مصرع شقيق الفنانة تيسير فهمي بحريق في مستشفى

المصدر: القاهرة ■ وكالات

توفي شقيق الفنانة تيسير فهمي، في حريق شب بمستشفى في منطقة المهندسين بالقاهرة، أمس، وكان مصاباً بفيروس كورونا.

وأفادت مصادر أمنية، بأن الحريق أسفر عن مصرع اثنين من المرضى كانا محجوزين بغرفة العناية المركزة، ومصابين بـ«كورونا»، وهما مسنة سودانية، وشقيق الفنانة تيسير فهمي، وأصيب اثنان آخران.

وكان قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل أحد المستشفيات الخاصة بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بأربع سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وتم فرض طوق أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتبين أن الحريق نشب بالطابق الأول نتيجة ماس كهربائي.

وتم القبض على مدير المستشفى للتحقيق معه.

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