«إسلامية دبي» تفتتح جامع الشيخة فاطمة بنت محمد في حتا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، جامع الشيخة فاطمة بنت محمد في حتا، والذي شيد على نفقة الشيخة فاطمة بنت محمد بن أحمد بن سليمان، وهو مسجد جامع لإقامة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، حيث تم افتتاح المسجد بعد صلاة الظهر، بحضور مدير مركز الليسيلي، الدكتور محمد سهيل المهيري.

وبُني المسجد على الطراز المحلي، وتجمّل بقبة خرسانية في وسط سقف المسجد، ومنارة يصل ارتفاعها إلى 19 متراً طولياً، ويضم كل المرافق الخدمية، ومواقف للسيارات، وسكناً للإمام، كما شملت خدمات المسجد أصحاب الهمم، ويستوعب نحو 530 مصلياً، بينهم 474 مصلياً من الرجال، و58 من النساء.

وتنهض الدائرة بإدارة المساجد والإشراف عليها تعزيزاً لدورها وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع.

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