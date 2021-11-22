هروب جماعي من سجن في الكونغو

المصدر: ماتادي ■ أ.ف.ب

هرب أكثر من 100 محتجز من سجن ماتادي المتداعي والمكتظ في غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، في عملية أسفرت عن مقتل شرطي وإصابة آخر بجروح خطيرة، كما أفادت مصادر متطابقة. وظهر رجلان مسلحان عند المدخل الرئيس للسجن وقاما بتحييد الحراس وفتحا «باب المنشأة»، ما سمح لـ«عدد كبير» من السجناء بالهرب، وفقاً لأبولونيا لوندو نائبة مدير السجن. من جانبه، روى المفوض جان بيار نزولاني، أن شرطيين في الجزء الذي يقع فيه السجن رأوا سجناء يفرون من فجوة مفتوحة في جدار. وأضاف أن رجال الشرطة «أطلقوا النار في الهواء لكن أكثر من 300 شخص كانوا يقتربون منهم، واستولوا على أسلحتهم، وقتلوا شرطياً على الفور». وأصيب شرطي آخر بجروح خطرة بطلقات نارية.

وتساءل: «هل حصل تواطؤ، خطة معدة منذ فترة طويلة؟ نحاول أن نفهم». وكانت إدارة السجن تحاول أيضاً تحديد عدد الهاربين.

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