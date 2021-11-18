لطيفة بنت محمد: دبي وجهة التميّز والتصميم والموضة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، أن دبي تُعد وجهة رائدة في المنطقة لقطاع التميّز والتصميم والموضة والسلع الفاخرة من أنحاء العالم، وتحتل مكانة مرموقة على خارطة صناعة التصميم.

جاء ذلك خلال زيارة سموها المعرض المبتكر، الذي أقامته «هرميس» العلامة الفرنسية الرائدة في السلع الفاخرة، تحت عنوان «Please Check In» في دبي على مدار يومَي 17 و18 من نوفمبر الجاري، الذي يحتفي بالحقيبة بجميع أشكالها من خلال التركيز على تاريخ حقائب هذه العلامة العالمية.

وتجوّلت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في أرجاء المعرض الذي يشكل الجزء الثالث من سلسلة «Please Check In»، بعد نسختيه السابقتين اللتين أقيمتا في مدينتَي شنغهاي وهونغ كونغ، حيث تعرّفت سموها، من خلال القائمين على المعرض، إلى الحكايات التي ترويها الحقائب، والتي تم تنسيقها ضمن مجموعات مستوحاة من تصاميمها في ثمانية أركان مميزة، شملت: بيركن، بوليدي، روليس، بلوم، كيلي، هرميس ديلا كافاليريا، فيرو، كونستانس.

واستمعت سموها في كل قسم من الأقسام الثمانية للمعرض إلى شرح حول القصص التي ألهمت الفرق المبدعة في «هرميس» لابتكار التصاميم الراقية للحقائب المعروضة.

وأشادت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بالأفكار المبتكرة التي نظمت وفقها الدار أقسام المعرض، مشيرةً سموها إلى تناغمها مع الإبداع الذي يميز إمارة دبي التي تُعد وجهة رائدة في المنطقة لقطاع التميّز والتصميم والموضة والسلع الفاخرة من أنحاء العالم، وتحتل مكانة مرموقة على خارطة صناعة التصميم.

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