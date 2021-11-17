مكتوم بن محمد: علاقاتنا بسلطنة عمان راسخة أساسها الأخوة والمحبة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، سلطنة عمان قيادة وشعباً باليوم الوطني الـ 51

وقال سموه في تغريدة على "تويتر" تجمعنا بـسلطنةعمان الشقيقة علاقة خاصة وعميقة. فتاريخنا المشترك هو أساس لمصير واحد نعيشه معا، وعلاقاتنا الراسخةأساسها الأخوة والمحبة والترابط المجتمعي الذي يجمع شعبينا.

واضاف سموه في اليوم الوطني الـ 51 للنهضة العمانية المجيدة، نهنئ السلطنة وسلطانها وشعبها، ونسأل الله أن يديم عزّها وسلامها

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