تخريج الدفعة الثانية من برنامج "أكاديمية اتصالات" التدريبي للحلول والتقنيات الرقمية والأمن الإلكتروني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت "أكاديمية اتصالات" اليوم عن تخريج الدفعة الثانية من المتدربين في برنامجها التدريبي سمارت آي "SmartEye" للحلول والتقنيات الرقمية المتطورة والأمن الإلكتروني بالتعاون مع "مكتب نائب رئيس الشـرطة والأمن العام في دبي" و"جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين".

وجاء الإعلان عن تخريج الدفعة الثانية خلال حفل افتراضي انعقد عن بُعد بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وسعادة عبد الله هاشم بني حماد، الرئيس التنفيذي لـ"اتصالات للخدمات القابضة"، ود. علي القايدي، المدير العام لـ "أكاديمية اتصالات"، وسعادة عبد الله إبراهيم الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في "اتصالات" ونخبة من المسؤولين بمشاركة 10 من الخريجين الذين ينتمون لجهات حكومية مختلفة.

وفي هذا السياق، صرّح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، قائلاً: "يسعدنا أن نشهد تخريج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي سمارت آي ’SmartEye‘ بالتعاون مع ’أكاديمية اتصالات‘ ليؤكد البرنامج مواصلة نجاحه وتحقيقه للأهداف المرجوة، انسجاماً مع أهداف القيادة الرشيدة في تمكين التحول الرقمي ومواكبة التقنيات المستقبلية والمتطلبات المتغيرة لسوق العمل. ويهدف البرنامج لتطوير الموهوبين الإماراتيين ويرتكز على أحدث الحلول والتقنيات الرقمية المتطورة، لبناء قادة المستقبل واستكمال ريادة الدولة على الصعيد الرقمي في المنطقة."

وقال سعادة عبد الله هاشم بني حماد، الرئيس التنفيذي لـ "اتصالات للخدمات القابضة": "نعتز بتخريج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي سمارت آي ’SmartEye‘ الذي نهدف من خلاله للمساهمة الفعالة في تمكين الكفاءات الوطنية بأحدث المعارف والتقنيات التي تمكنهم من العمل لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز دورها الريادي ومكانتها المرموقة إقليمياً وعالمياً. ويعتمد البرنامج على الخبرة الواسعة لـ’أكاديمية اتصالات‘ من خلال أحدث المناهج المبتكرة والوسائل التعليمية الحديثة بما ينسجم مع حرص ’اتصالات‘ على دعم المواهب الوطنية وتأمين مشاركتها المتواصلة في مسيرة التحول الرقمي بالدولة".

وأضاف: "تتماشى هذه المبادرة مع حزم مشاريع الخمسين التي أطلقتها حكومة الامارات مؤخراً وخاصة برنامج نافس للكوادر الإماراتية الذي يسعى إلى تطوير ورفع الكفاءة التنافسية لدى المواطنين وبناء جيل جديد من الكفاءات الموهوبة ذات التنافسية العالية."

ومن جانبه قال سعادة اللواء وليد المناعي مدير الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي: "يعكس هذا التعاون المتواصل بين "اتصالات" وشرطة دبي من مدى أهمية توحيد الجهود في مختلف القطاعات سعياً للاستثمار في أجيال المستقبل من أبناء الدولة عبر أسس تعليمية مبتكرة تساهم في تطوير معارفهم وتزوّدهم بأحدث العلوم والخبرات في مجالات التقنيات الرقمية المتطورة والأمن الإلكتروني."

وقال عبدالله الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في "اتصالات": "تحرص اتصالات على المساهمة بشكل دائم في تطوير الكوادر الإماراتية لتكون على أهبة الاستعداد لمواجهة المتطلبات المتغيرة لأسواق العمل بما ينسجم مع استراتيجيتها المتمثلة في ’قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات‘. ونثمن دور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي في دعم أبناء الدولة ومساعدتهم على تكوين المهارات المطلوبة خلال مرحلة التحول الرقمي."

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