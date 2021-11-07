مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي يستقبل المتعاملين بمراكز الدعم الاجتماعي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

زار العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي ، مراكز الخدمة بإدارة مراكز الدعم الاجتماعي في أبوظبي، ضمن مبادرة "في الميدان الحكومية " والتقى بالجمهور واستمع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي يواجهونها وتوقعاتهم وتطلعاتهم من شرطة أبوظبي ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم .

واستمع إلى ملاحظات المتعاملين وآلية إسعادهم أثناء حصولهم على الخدمات المقدمة من شرطة ابوظبي كما تعرف إلى المقترحات التطويرية وأهميتها في سرعة انجاز المعاملات ، فيما أثنى المراجعون على اهتمام المراكز بالارتقاء بالخدمات بصورة دقيقة وفق أفضل المعايير في خدمة المجتمع .

وأكد مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز الأمن والإستقرار الاجتماعي وسرعة الاستجابة للبلاغات وحل القضايا الاجتماعية التي لا تستدعي تدخلاً قانونياً بطرق ودية.

وأوضح أن المراكز تتعامل مع أكثر من 30 نوعاً من مختلف القضايا والحالات الاجتماعية الواقعة ضمن اختصاصاتها والمتعلقة بتعزيز الأمن المجتمعي والأسري قبل الوصول إلى الجهات التنفيذية والقضائية عبر مراكزها في أبوظبي والعين والظفرة إلى جانب الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي.

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