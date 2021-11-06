محمد بن زايد يستقبل رئيس كولومبيا في جناح الإمارات بـ«إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ■ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، رئيس جمهورية كولومبيا إيفان دوكي ماركيز، في جناح دولة الإمارات بمعرض «إكسبو 2020 دبي».

وبحث سموه ورئيس كولومبيا علاقات الصداقة ومستوى التعاون المشترك بين البلدين وإمكانات تنميته في مختلف الجوانب خصوصاً الاستثمارية والاقتصادية والسياحية بما يحقق مصالحهما المشتركة، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وتناول اللقاء أهمية رسالة معرض «إكسبو 2020 دبي» الإنسانية التي توجهها دولة الإمارات إلى العالم، عبر التعاون وتأثير تواصل العقول ومشاركة الخبرات والابتكارات في مجالات حلول الاستدامة في صناعة مستقبل العالم وازدهاره، إلى جانب ما يحتضنه المعرض من ثقافات الشعوب وموروثاتها وتاريخها وحضاراتها التي تعزز أهدافه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news