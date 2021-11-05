منخفض جوي على إمارة أبوظبي يسبب ضباباً وأمطاراً خفيفة حتى الإثنين

المصدر: دبي - موقع الإمارات اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد في أبوظبي تنبيهاً بخصوص الحالة الجوية، يعلن فيه عن تكوّن منخفض جوي شمال شرقي إمارة أبوظبي، ومن المتوقع أن يؤثر على حالة الطقس خاصة في العين والمناطق الساحلية والجزر مسبباً ضباباً وأمطاراً خفيفة حتى يوم الاثنين 8 نوفمبر.

ومن المتوقع تشكّل سحب ركامية على المناطق الشمالية الشرقية، مع ازدياد كميات السحب على البحر والجزر وبعض اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ والشرقية، واحتمال تشكل ضباب يومي الجمعة والسبت، وسقوط أمطار متفرقة من السبت إلى الإثنين.

وأُهيبَ بالجمهور اتخاذ الإجراءات الاحتياطية بما في ذلك الحذر أثناء القيادة وتخفيف السرعة عند تدني مدى الرؤية، مع متابعة مستجدات حالة الطقس والمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية حصراً.

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