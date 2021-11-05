محمد بن زايد: اليوم الوطني ينطلق من حتا في كل ربوع الوطن.

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  • متابعة موقع الامارات اليوم
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قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن الاحتفال باليوم الوطني الخمسين ينطلق من حتا في كل ربوع الوطن.

وأكد سموه في تغريدة على «تويتر» أمس، «من ربوع (حتا) ينطلق هذا العام احتفالنا الرسمي باليوم الوطني الخمسين.. في كل زاوية غالية من زوايا الوطن تشع أفراحنا وتتجسد آمالنا وطموحاتنا للمضي بثقة وثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً».

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