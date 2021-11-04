سارة الأميري: دور متميز للإمارات في صناعة تكنولوجيا البناء

المصدر: دبي - وام

أكدت وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري، أهمية دور الإمارات في صناعة التكنولوجيا المتقدمة في قطاع البناء ودعمها البحث العلمي في نظام بيئي ديناميكي ومستعد دائما للترحيب بالمستثمرين والمبتكرين.

وذكرت أن المؤتمر العالمي للأتمتة والروبوتات في مجال البناء لعام 2021 سيساعد في هذه المهمة بشكل كبير.

وشاركت الأميري اليوم في جلسة اليوم الختامي من الدورة الـ 38 للمؤتمر التي استضافتها الإمارات لأول مرة في المنطقة هذا العام على مدار ثلاثة أيام افتراضيا بمشاركة 420 باحثا من 22 دولة إضافة إلى 85 مركزا بحثيا وجامعة عالمية ومشاركة رفيعة المستوى من أصحاب المعالي والسعادة والخبراء والمتخصصين.

وأوضحت الأميري في كلمتها أن الإمارات تدرك أن هذه التقنيات ضرورية لتطوير اقتصاد منافس عالميا ومستدام..مشيرا في هذا الصدد إلى متحف المستقبل الذي يعتبر دليلا مرئيا ممتازا لزوار دبي ودولة الإمارات العربية بشكل عام.

وناقش المؤتمر في يومه الأخير أكثر من 60 ورقة بحثية حول العديد من الموضوعات وشهد عدة فعاليات منها جلسة شاركت فيها الأميري ود.فراس حبال رئيس تحرير «بوابة باحثي الإمارات».

أكد د.فراس حبال أهمية دور بوابة باحثي الامارات وأثرها على المجال العملي..مشيرا إلى أنها بمثابة عالم افتراضي متكامل متخصص وموجه لخدمات البحث العلمي حيث إن الابتكار والإبداع هما الأساس الذي بنيت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة لترسخ مكانتها العالمية بين الدول المتقدمة.

يذكر أن برنامج المؤتمر العالمي للأتمتة والروبوتات في مجال البناء لعام 2021 استعرض على مدار ثلاثة أيام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة العالمية في الأتمتة والروبوتات في مجال البناء من خلال استعراضه أكثر من 200 ورقة بحث علمي متخصـصة قامت بتغطية 20 محورا في المجالات العلمية للمؤتمر.

وأتاح المؤتمر الفرصة لتعريف الجمهور بالرؤى والاستراتيجيات والمبادرات الهادفة لتعزيز مساهمة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير البنية التحتية ومساهمتها في تعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج ريادي في قطاع الإنشاءات والبناء المعتمد على آخر الابتكارات والاختراعات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news