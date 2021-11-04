طفل يفاجئ عامل معلق بالطابق الـ19 بالمياه والحلوى

المصدر: وجيه السباعي - دبي

لجأ طفل عمره 6 سنوات إلى طريقة خاصة لتقديم الشكر والثناء لعامل متخصص في نظافة واجهات المباني، كان يقوم بعمله على ارتفاع 19 طابقاً، حيث فاجئه بتقديم المياه الباردة والشكولاتة، في لفتة إنسانية تعكس روعة الطفولة وبراءتها.

وفوجئت أسرة الطفل سيف أسامة محمد المخامرة، بتصرف عفوي من قبل طفلهم البالغ من العمر 6 سنوات، يدرس بالصف الأول، بمبادرة عفوية منه بتقديم الشكر والتقدير لأحد العمال العالقين في الطابق التاسع عشر، لتنظيف واجهة المبنى، حيث قام بفتح الجزء المحدد من النافذة، وتقديم الشكر مصحوباً بالمياه الباردة وحلوى الشكولاتة.

وقال والد الطفل سيف، لـ" الإمارات اليوم"، أنه حرص على تربية ابنه على أخلاق المحبة والسلام، الأمر الذي أثمر هذا التصرف الإنساني الجميل تجاه عامل النظافة، مؤكداً أنه قام بدوره بمكافأة ابنه وتكريمه والثناء على تصرفه النبيل.

وتابع " أنا وسيف ابني من مواليد الإمارات، تعلمنا منها ومن قيادتها، القيم والمبادئ الإنسانية، في بلد يضع الإنسان أولاً، ما ساهم في خلق مجتمع متجانس متحاب من الجنسيات كافة".

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