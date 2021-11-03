مكتوم بن محمد: عَلَمُنا رمز عزتنا ووحدتنا وشاهد على إنجازات ستظل محل احترام العالم

المصدر: دبي - موقع الامارات اليوم

رفع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس ديوان صاحب السمو حاكم دبي، اليوم عَلَم الدولة فوق مبنى الديوان، احتفالاً بـ "يوم العَلَم"، تلبيةً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برفع عَلَم الإمارات على مختلف مؤسسات الدولة بشكل موحد في هذا اليوم من كل عام توافقاً مع ذكرى تسلُّم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في الدولة.

وأكد سموه أن علم الإمارات هو رمز العزة والسيادة والوحدة والانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع عمل أبنائها تحت راية واحدة فخورين بقيادتهم الرشيدة التي حرصت على بناء الإنسان وتمكينه في شتى المجالات، وتعزيز دوره في مسيرة التنمية، وتعزيز تنافسية الدولة وريادتها عالمياً، لتظل راية الإمارات خفاقة في جميع المحافل الدولية، تعكس حب أبناء الإمارات للوطن والانتماء له والوفاء لقيادته.

وقال سموه في هذه المناسبة:" في يوم العَلم لنا أن نفتخر بما حققته دولتنا من إنجازات ونجاحات يشهد لها العالم في مختلف المجالات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حُكَّام الإمارات، فمع كل يوم يرفع فيه علم دولتنا يسطر أبناء الإمارات فصولاً جديدة في قصة نجاح ستظل محل احترام العالم وتقديره، مجددين العهد والوعد لقيادتهم بمواصلة العمل لتبقى رايتهم ورمز عزتهم عالية خفاقة بين الأمم".

وأضاف سموه: "تحرص قيادتنا الرشيدة في مثل هذا اليوم من كل عام، وفي وقت موحد، على مشاركة أبناء الأمارات وكافة أفراد المجتمع هذه اللحظات الخالدة التي تتجلى فيها رمزية احترام الدولة وتأكيد وحدة صفها، لربط الأجيال الجديدة بتراثهم الوطني والثقافي، وتعريفهم بالجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة في دعم واستمرار المسيرة التنموية، انطلاقاً من ثوابت وطنية نابعة من ولائهم وانتمائهم ووفائهم للوطن، حيث يرفع أبناء الإمارات والمقيمون على أرضها علم الدولة في تأكيد على المشاعر الطيبة التي يحملونها لدولة الإمارات أرض الخير والعطاء والتسامح والسلام".

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن يوم العَلم مناسبة وطنية تثبت فيها دولة الإمارات أنها ماضية على نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين أرسوا القواعد القوية لدولة أبهرت العالم بما حققته من نهضة حضارية شاملة، وبما وفرته لمواطنيها ومن يعيش على أرضها من مقومات الحياة الكريمة.

ودعا سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في يوم العَلم شباب الوطن إلى أن يكونوا عند حسن ظن قيادتهم والثقة الغالية التي أولتهم إياها، بتسلحهم بالعِلم وبذل كل الجهود التي تضمن لهم التميز في مختلف المجالات، وبما يمكنهم من رفع راية الإمارات التي باتت رمزاً للخير والعطاء والتقدم والنماء.

ورافق سموه خلال الاحتفال بيوم العَلَم محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، و لؤي محمد خلفان بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وعبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، و أحمد محمد بن حميدان، نائب مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وأحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام لـ "اللجنة العليا للتشريعات" في دبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news