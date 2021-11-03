"أبوظبي التقني" يحتفل بيوم العلم في إمارات الدولة كافة

المصدر: دبي - موقع الإمارات اليوم

قال مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك سعيد الشامسي، أن راية الإمارات دائما خفاقة وعالية وهي تسمو في كل يوم بفعل إنجازات القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، فهي القيادة الرشيدة التي تستعد لتعلو بمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فوق كوكب الزهرة بكل ثقة وجدارة؛ إيماناً بالتعليم المتخصص ودوره في صناعة الكفاءات الإماراتية المبدعة؛ أغلى ثروات الوطن، لافتا الى أن احتفالات المركز بيوم العلم تأتي في إطار ترسيخ رؤية القيادة الرشيدة وتحقيق استراتيجية "أبوظبي التقني" في تربية وتعليم أبناء الإمارات من الطلبة والعاملين في المركز؛ على الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، وتحقيق هذا بالعمل المتطور القائم على الابتكار في مختلف التخصصات الهندسية والتكنولوجية، لترسيخ مكانة الإمارات والمواطن فوق كل الأمم.

وقد نظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، احتفالات وطنية موسعة بيوم العلم في كافة إمارات الدولة؛ شملت المقر الرئيسي للمركز في أبوظبي، إضافة الى المؤسسات الجامعية والثانوية التابعة ل"ابوظبي التقني" وهي كلية فاطمة للعلوم الصحية، وبوليتكنك أبوظبي، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ومعهد التعليم والتطوير المهني بالشهامة، ومجمع أبوظبي التقني في مدينة محمد بن زايد، ومجمع طحنون بن محمد في العين، ومجمع بينونة في منطقة الظفرة، ومجمع عجمان التقني، ومجمع أم القيوين التقني، وكافة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، والمؤسسات التابعة للمركز بمختلف إمارت الدولة، بحضور نحو كافة المسئولين، والموظفين، والطلبة.

وأضاف الدكتور مبارك الشامسي، على هامش الاحتفالات في المقر الرئيسي للمركز، فقال" الإمارات تؤكد في كل يوم مكانتها العالمية المرموقة بين سائر دول العالم، وها هو عام الخمسين، يأتي مصحوباً بحدث عالمي فريد تنظمه الدولة، وتشارك فيه 192 دولة، الا وهو إكسبو 2020، الذي يعكس مدى الثقة العالية التي تحظى بها الإمارات والقيادة الرشيدة لدى الجميع رغم كوفيد 19، ولتكون دولة الإمارات العربية المتحدة؛ صاحبة الريادة في استشراف مستقبل العالم في كافة قطاعات الصناعة والتكنولوجيا، وها هو يوم العلم يأتي ليكون شاهداً على كل ذلك، ولترتفع الهامات أمام راية الإمارات وليفتخر كل مواطن بأنه إماراتي".

وأختتم مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، حديثة قائلاً: "نهنئ المواطنين والجميع، وبالتأكيد خالص التهاني والتبريكات والشكر والامتنان الى القيادة الرشيدة التي تؤكد دائماً جدارتها في جعل الإمارات في مقدمة الأمم، وفي طليعة كل تقدم وازدهار دولي".

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