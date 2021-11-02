"الطوارئ والأزمات" تعلن بروتوكول الاحتفال باليوم الوطني الخمسين والاحتفاء بيوم الشهيد

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

عقدت حكومة الإمارات، الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة "كوفيد -19"، أعلنت خلالها عن بروتوكول الاحتفاء بفعالية يوم الشهيد والاحتفال باليوم الوطني الخمسين، والذي يتضمن إبراز نتيجة فحص PCR سلبية خلال 96 ساعة من موعد الفعالية، وحدد الطاقة الاستيعابية لحضور الفعاليات بنسبة 80%، مع السماح للعائلة الواحدة الجلوس أو الوقوف مع بعض من دون الحاجة لتطبيق التباعد الجسدي.

وتفصيلاً، أكد المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، الدكتور سيف جمعة الظاهري، مواصلة القطاع الصحي جهوده بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لأخذ التطعيم حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 97.92% في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح كانت 87.86% من إجمالي السكان، مشيراً إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أعلنت إجازة الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 فايزر-بيونتك للفئة العمرية من 5 إلى 11 عام، الأمر الذي يدل على مأمونية اللقاح وفق الدراسات السريرية التي أجراها القطاع الصحي لضمان المناعة المجتمعية للجميع الفئات.

وقال الظاهري: "حققت دولة الإمارات مكاسب عديدة في ظل جائحة كوفيد-19، ولا تزال تحافظ على مكانتها إقليمياً ودولياً، وبما يتعلق بمجال كوفيد-19، ووفق مؤشرات بلومبرغ العالمية، فقد تقدمت دولة الإمارات ثلاث مراتب لتحتل المرتبة الثالثة عالميا، والأولى إقليمياً في مؤشر المرونة للتعامل مع كوفيد-19 في أكتوبر الماضي، لتبرهن على كفاءة نموذجها الرائد في إدارة الأزمة، كما لا تزال دولة الإمارات تحافظ على صدارتها في مؤشر الدولة الأكثر توزيعاً للقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية على المستوى الدولي"، مشدداً على جاهزية الدولة العالية في التعامل مع تداعيات الوباء.

وأضاف: "نؤكد على أن القطاع الصحي وبالتنسيق والتعاون مع الشركاء تتابع عن كثب التطورات للوضع الوبائي في الدول الأكثر انتشاراً للمتحورات، ولذلك نوصي الجمهور بمتابعة كل المستجدات المتعلقة بالدول التي يرغبون السفر إليها، وذلك حرصاً على صحتهم وسلامتهم"، مشيراً إلى أن القطاع الصحي في الدولة يتابع وضع الوبائي، ويواصل توسيع نطاق الفحوصات، وتوفير اللقاح مجاناً لجميع الفئات المستهدفة من دون استثناء.

وأعلن الظاهري، عن بروتوكول الاحتفاء بفعالية يوم الشهيد والاحتفال باليوم الوطني الخمسين، حيث يتضمن البروتوكول إبراز نتيجة فحص PCR سلبية خلال 96 ساعة من موعد الفعالية، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول.

وقال: "ويشير البروتوكول بأن الطاقة الاستيعابية لحضور الفعاليات تبلغ نسبتها 80%، مع الالتزام بارتداء الكمام طوال الوقت في الأماكن المغلقة أو عند الازدحام مع تطبيق التباعد الجسدي لمتر ونصف المتر، ويسمح للعائلة الواحدة الجلوس أو الوقوف مع بعض من دون الحاجة لتطبيق التباعد الجسدي.

وقال: "يسمح البروتوكول بالحضور لجميع الفئات العمرية من متلقي اللقاح فقط الذين أكملوا 14 يوم مع تطبيق بروتوكول الجرعة الداعمة أو المرور الأخضر، ويوصي البروتوكول أيضاً بالاكتفاء بتقديم التحية عن بعد وبدون المصافحة أو العناق وضرورة وجود التباعد بين الأفراد عند التصوير.

وأضاف: "سيتم أيضاً تشكيل فرق من قبل الجهة المنظمة للحفل أو الفعالية للتأكد من تطبيق والالتزام بكافة الاشتراطات المعلن عنها، وضمان تنظيم الدخول وعدم إحداث تجمعات أو ازدحام مع الاستعانة بحواجز لتحديد المداخل والمخارج للفعالية"، مشيراً إلى ضرورة تعقيم وتطهير الأماكن بشكل مستمر ودوري، ووجود أدوات التعقيم عند مداخل ومخارج دورات المياه.

وأوصى الظاهري، الجمهور بمتابعة المستجدات للبروتوكولات الصادرة من الجهات المحلية، مع ضرورة الالتزام بها طوال فترة الاحتفال، مشيراً إلى دور كل فرد في المجتمع اليوم هو الحفاظ على ما تم تحقيقه في الفترة السابقة، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل الانفتاح التدريجي، والعودة للحياة الطبيعية لتحقيق التعافي المستدام، وذلك عبر الاحتفال بأمان، ولنحافظ على مكتسبات وجهود الدولة المبذولة في سبيل صحتنا وسلامتنا.

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