«ديكوبيلد 2021»..نسخة استثنائية للاطلاع على أحدث التصاميم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عن موعد تنظيم معرض الديكور والتصميم ومواد البناء - ديكوبيلد 2021، الذي سيكون خلال الفترة الممتدة من 24-27 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بنسخة استثنائية تتيح لزوار الحدث فرصة الاطلاع على أحدث التصاميم والمنتجات وأكثرها ابتكاراً، واستكشاف التوجهات الجديدة حول أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي.

وتتميز هذه النسخة بأنها ستجمع نخبة من مصممي الديكورات الداخلية والمهندسين المعماريين والمقاولين وشركات الأثاث والإضاءة وشركات خدمات البيوت الذكية، لعرض أفضل المنتجات والحلول لأصحاب المشروعات السكنية والتجارية والضيافة والمطورين العقاريين، كما ستقام برعاية مجموعة من الهيئات والجهات الحكومية وهي وزارة الطاقة والبنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وبلدية دبي، واقتصادية دبي، وبلدية الشارقة، ودائرة الإسكان بالشارقة وجمعية المهندسين بالإمارات، ورعاية إعلامية من مؤسسة دبي للإعلام وشركة أبوظبي للإعلام، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة دبي، بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين للمعرض وهم مجموعة شركات الكيدرا للتصميم الداخلي، والأيوبي للتقنيات وكازا دي لوسو لتنفيذ أعمال الديكور والأعمال الخشبية.

ويأتي تنظيم معرض ديكوبيلد 2021 هذا العام استكمالاً لرؤية واستراتيجية مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الساعية إلى تبني جميع المبادرات والفعاليات التي تسهم في مساعدة المواطنين للوصول إلى الراحة والاستقرار السكني وتوفر لهم متطلبات الحياة العصرية وتحقق رفاههم، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، باعتبار محور الإسكان أولوية لضمان تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري وتوفير المعيشة الكريمة للمواطنين.

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