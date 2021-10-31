انخفاض في «الحرارة» وبرودة ليلية.. تعرّف إلى أهم سمات «طقس نوفمبر»

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن شهر نوفمبر يعد من ضمن الفترة الانتقالية الثانية ما بين الصيف والشتاء، موضحاً أن هذا الشهر يتميز باعتدال درجة الحرارة نهاراً وانخفاضها أثناء الليل.

وذكر المركز أن معدل درجات الحرارة العظمى والصغرى ينخفض خلال هذا الشهر بمقدار 4 إلى 6 درجات عما كان عليه خلال شهر أكتوبر، وذلك نتيجة لاستمرار الحركة الظاهرية للشمس نحو الجنوب بعيدا عن المنطقة .

وقال المركز: "تتأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجيا نحو المنطقة، خاصة خلال النصف الثاني منه، مما يؤدي إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، حيث تميل درجات الحرارة للبرودة أحياناً، خاصة ليلاً على المناطق الجبلية وعلى بعض المناطق الداخلية".

وأضاف: "كما تتأثر الدولة ايضا بامتداد لمنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق او من الغرب تزداد كميات السحب وتتكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة المناطق الشرقية من الدولة".

وأشار المركز إلى أن الرياح السائدة في الدولة خلال شهر نوفمبر تكون جنوبية شرقية في الصباح، تتحول أثناء النهار إلى غربية - شمالية غربية، وقد تنشط سرعة الرياح فى بعض أيام هذا الشهر خاصة أثناء العواصف.

ونوّه إلى أن الرطوبة النسبية تزداد خاصة في الصباح الباكر نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الخفيف والكثيف خاصة على المناطق الساحلية.

ولفت المركز إلى أن متوسط درجة الحرارة خلال هذا الشهر يتراوح ما بين 24 و 25 درجة مئوية، حيث يكون متوسط درجة الحرارة العظمى بين 29 و 31 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 19 و 21 درجة مئوية، موضحاً أن أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة خلال هذا الشهر بلغت 38.8 درجة مئوية في حرس حدود الجزيرة سنة 2009، بينما كانت أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2009 والتي بلغت 4.1 درجة مئوية.

وذكر المركز أن متوسط سرعة الرياح خلال شهر نوفمبر يبلغ 10.7 كم/ساعة، فيما بلغت أعلى سرعة رياح 97 (كم/ س) في الرويس سنة 2013، كما سجل متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 57 %، حيث بلغ متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 76 % إلى 85 %، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 29 % إلى 39 %.

وأفاد المركز بأن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال شهر نوفمبر على مدى السنوات الماضية كان في سنة 2016 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 13 يوم ضباب و 6 أيام ضباب خفيف، مشيراً إلى أن أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر بلغت 211.4 ملم على جزيرة دلما في سنة 2013.

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