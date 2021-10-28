محمد بن راشد يؤكد توافق الرؤى بين الإمارات والبحرين حول القضايا كافة

المصدر: دبي – موقع الإمارات اليوم

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمقر إقامة جلالته في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

وقد تبادل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وملك البحرين الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وسبل تطويرها بدفع مختلف مسارات التعاون قُدماً ضمن شتى المجالات في ضوء الرغبة المشتركة نحو تعزيز آفاق الشراكة التي تجمع الطرفين والاتفاق على أهمية إيجاد فرص جديدة تعزز من تلك الشراكة وعلى مختلف الأصعدة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم تطلعاتهما إلى المستقبل.

وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم توافق الرؤى بين الإمارات والبحرين حول كافة القضايا محل الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، كذلك اتفاق وجهات النظر حول أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك ومضافرة الجهود والأفكار من يكفل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي، ويضمن المستقبل الزاهر المرجو لشعوب المنطقة على الصعيدين الخليجي والعربي.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة في مجال مكافحة جائحة كوفيد-19 على مستوى دول المنطقة والعالم، وما أحرزته الإمارات والبحرين من تقدم كبير في التغلب على تداعيات الجائحة العالمية، وتجاوزها استعداداً لخوض مرحلة جديدة في مضمار التنمية وضمن مختلف القطاعات.

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