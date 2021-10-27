محمد بن راشد يلتقي حاكم أم القيوين وولي عهد عجمان

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وذلك في مقر «إكسبو 2020 دبي».

تناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التنمية الشاملة في الدولة، وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التطوير، وما يتم تنفيذه من خطط طموحة للارتقاء بشتى القطاعات الحيوية، لاسيما مع استعداد دولة الإمارات للاحتفال بيوبيلها الذهبي، والتأهب لمرحلة جديدة من العمل الهادف لخدمة الوطن ورفعته، وتحقيق الرخاء والاستقرار والسعادة للمواطن.

كما تطرّق النقاش إلى الآثار الإيجابية العديدة التي تحصدها دولة الإمارات من استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، ومن أهمها معرض «إكسبو 2020 دبي»، لما لها من انعكاسات طيبة في توثيق عرى التعاون مع مختلف دول العالم، والإسهام في اكتشاف آفاق جديدة لمزيد من الإنجازات التي تخدم كل أوجه التنمية والتطوير في الدولة، وكيفية الاستفادة من مثل تلك المحافل الدولية في تبادل الخبرات والرؤى في جميع المجالات، وما تؤهل له من تعزيز مزيد من الشراكات الداعمة للأهداف الاستراتيجية للدولة على المديين القريب والبعيد.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

• اللقاء تناول ما تشهده الدولة من تقدم في مختلف مجالات التطوير، وما يتم تنفيذه من خطط طموحة للارتقاء بشتى القطاعات الحيوية.

• النقاش تطرّق إلى الآثار الإيجابية العديدة التي تحصدها دولة الإمارات من استضافة الفعاليات العالمية الكبرى.

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