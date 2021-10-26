ضاحي خلفان يعقد دورات للقيادات الشبابية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، على حسابه الخاص في «تويتر»، عن عزمه عقد دورات للقيادات الشبابية في الصيف المقبل في مجلس أم السقيم أو مجالس جميرا، للفئة الشبابية من عمر 14 إلى عمر 17 سنة، وتكون مدتها سبعة أسابيع.

وتتركز الدورات حول موضوعات عدة، منها قيم اجتماعية وإنسانية، وشؤون رياضية، ومهارات حرفية ومهنية، وشؤون أسرية، وولاء وانتماء وطني، وشؤون قانونية، وشؤون ثقافية، ومهارات قيادية، ومهارات تقنية.

وأفاد تميم ب‏أن مخرجات الدورة ستكون ضمن محاور عدة، منها حب الوطن والانتماء إليه قلباً وقالباً، وغرس الثقة بالنفس بعد التوكل على الله، ومعرفة قانونية (الصح والخطأ)، وتعلم مبادئ حرفة.

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