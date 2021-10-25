مكتوم بن محمد يصل الرياض لترؤس وفد الإمارات إلى قمة الشرق الأوسط الأخضر

المصدر: المكتب الإعلامي لحكومة - دبي

وصل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على رأس الوفد الإماراتي رفيع المستوى المرافق لسموه إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك للمشاركة في أعمال قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر".

كان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، وعدد من أصحاب السمو الملكي وكبار المسؤولين، الذين أعربوا عن بالغ ترحيبهم بسموه والوفد المرافق في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.

ويضم وفد دولة الإمارات إلى القمة كلاً من: وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، ووزير الدولة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان.

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