محمد بن راشد: متفائل بمستقبل قطاعنا الفضائي وكوادرنا

المصدر: دبي - موقع الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن سموه فخور باستضافة الإمارات لمعرض ومؤتمر الفضاء الدولي الذي تشارك فيه وفود 110 دول حول العالم ويطرح 2800 ورقة بحثية وعلمية في قطاع الفضاء، وفخور بفريق عمل الإمارات، وأضاف سموه أنه متفائل بـ "مستقبل قطاعنا الفضائي وكوادرنا".

وكتب سموه على الموقع الرسمي في "تويتر": "أثناء زيارتي اليوم معرض ومؤتمر الفضاء الدولي الذي تشارك فيه وفود 110 دول حول العالم ويطرح 2800 ورقة بحثية وعلمية في قطاع الفضاء .. فخور باستضافة الإمارات لهذا الحدث العلمي .. وفخور بفريق عملنا .. ومتفائل بمستقبل قطاعنا الفضائي وكوادرنا".

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