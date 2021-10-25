الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بلقاحات كوفيد-19

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت دولة الإمارات ودولة إسرائيل مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم الصادرة من الجهات الصحية في البلدين وذلك في إطار التعاون و التنسيق المشترك بينهما للمضي قدما نحو التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

يأتي ذلك في إطار حرص الطرفين على تسهيل حركة الأفراد و تحقيق الأهداف المرجوة من حملات التطعيم لفئات المجتمع المختلفة ما ساهم في تحقيق أفضل المعدلات العالمية للدولتين في نسبة الحاصلين على اللقاح.

جرت مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم عبر تقنية الاتصال المرئي من قبل كل من عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ونيتزان هورفيتس وزير الصحة الإسرائيلي ، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وبناء على هذه المذكرة، ستتمكن الجهات المعنية في البلدين من تطوير إجراءات تنقل الأفراد الحاصلين على اللقاح بدون قيود، ضمن جهود حكومتي الدولتين لتسهيل حركة المسافرين بأمان في ضوء ظروف التنقل بسبب جائحة كوفيد 19 في حين يدعم هذا التعاون والتنسيق جهودهما لمكافحة الجائحة والتغلب عليها.

وأكد عبد الرحمن العويس أن هذه المذكرة تأتي في إطار اتفاق التعاون الذي أبرمته الدولتان لتعزيز التنسيق في المشاريع الصحية واسعة النطاق وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بمواجهة الجائحات العالمية وتوظيف الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكار ومستجدات الطب الشخصي، في تعزيز الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية.

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