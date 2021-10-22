«الهوية» تتيح تجديد الإقامة والبطاقة إلكترونياً عبر 6 خطوات

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تجديد الإقامة إلكترونياً وعبر تطبيقها الذكي، وذلك من خلال ست خطوات، تبدأ بالتسجيل وإنشاء الحساب الهوية الرقمية، أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق، واختيار خدمة تجديد إصدار تصريح إقامة، وتقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم، وتقديم طلب لتجديد بطاقة الهوية، وتسليم جواز السفر لشركة التوصيل المعتمدة، ووضع ملصق الإقامة على جواز السفر، وتوصيل الجواز عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.

ونصحت الهيئة المتعاملين بالتأكد من دقة البيانات وصحتها، ومنها التأكد من صحة رقم الهوية وتاريخ انتهاء صلاحيتها في طلب التجديد أو الاستبدال، والتأكد من دقة وصحة البيانات المدخلة في الاستمارة الإلكترونية قبل دفع الرسوم، لتفادي التأخير في إنجاز المعاملة، وضمان لسرعة إنجاز المعاملة في الوقت المحدد.

ودعت المتعاملين إلى التأكد من رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وطريقة التوصيل المدرجة في الاستمارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن البيانات المدخلة تخضع للمراجعة والتدقيق من قبل الهيئة.

من جانبها، نبّهت حكومة الإمارات الرقمية، عبر بوابتها الإلكترونية، إلى أن دولة الإمارات تمنح فترة سماح مدتها 30 يوماً للبقاء بشكل قانوني في دولة الإمارات بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة، وعليه يجب تجديد تأشيرة الإقامة قبل انتهاء تلك المدة لتجنب أي غرامات.

ولفتت إلى أنه بمجرد انتهاء صلاحية تأشيرة إقامة الشخص في دولة الإمارات، يجب على الكفيل الإسراع في تجديدها لمكفوليه ضمن المهلة المحددة لتجديد التأشيرات، لتفادي أي غرامات أو عواقب قانونية.

وأشارت إلى أنه وفقاً لنظام غرامات الإقامة في دولة الإمارات، تبلغ غرامة البقاء في الدولة بعد انتهاء فترة السماح 25 درهماً يومياً، خلال الستة أشهر الأولى (180 یوماً)، و50 درهماً يومياً، خلال الستة أشهر التي تليها، و100 درهم يومياً، بعد مرور عام وأكثر.

وذكرت أنه يجب الانتباه إلى أنه بانتهاء صلاحية التأشيرة، تنتهي أيضاً بالتزامن صلاحية بطاقة الهوية، ويجب المبادرة في تجديدها قبل التقدم بطلب تجديد الإقامة.

وحول إمكانية تجديد تأشيرة الإقامة قبل انتهاء مدتها، أشارت الحكومة إلى أنه في حال توافرت للمتعامل أسباب تقتضي منه تجديدها قبل انتهائها من شهر إلى ستة أشهر (لدواعي سفر، أو ظروف صحية أو غيرها)، عليه الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة التي أصدرت التأشيرة. أما عن متطلبات تجديد تأشيرة الإقامة، فأوضحت أنه يجب أن تتوافر الشروط اللازمة نفسها لإصدار التأشيرة لأول مرة، سواء بالنسبة لكفالة المقيمين لعائلاتهم، أو بالنسبة لكفالة تأشيرة العمل، مشيرة إلى أن المتطلبات الأساسية لتجديد تأشيرة الإقامة هي كفيل يتمتع بإقامة سارية المفعول، اجتياز فحص اللياقة الصحية الإلزامي لمن هم فوق سن 18 عاماً، وبطاقة تأمين صحي (وهي إلزامية حالياً في إمارتي دبي، وأبوظبي)، وتجديد بطاقة الھویة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية (ICA)، كما يجب إرفاق بعض الوثائق عند تقديم الطلب، وهي استمارة الطلب المقدم عبر الإنترنت، أو من خلال مكاتب الطباعة المرخصة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية، وجواز السفر الأصلي للمكفول، وصورة شخصية للمكفول.

وبالنسبة لكفالة إقامة موظفي القطاع الخاص، على الشركة الكفيلة تقديم الوثائق الإضافية التالية، للتمكن من تجديد تأشيرة إقامة الموظف، ونسخ من بطاقة المنشأة سارية المفعول، والرخصة التجارية للمنشأة سارية المفعول، وبطاقة العمل للمكفول، مجددة حسب الأصول، وإيصال تجديد بطاقة العمل لمن هم 60 عاماً فما فوق.

• «الهوية» نصحت المتعاملين التأكد من دقة وصحة البيانات في الاستمارة الإلكترونية قبل دفع الرسوم، لتفادي التأخير في إنجاز المعاملة.

كفالة الأسر والعائلات

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه بالنسبة لكافلي أسرهم وعائلاتهم مثل الزوج، الزوجة، الأطفال، أولياء الأمور، والأشقاء (الأقارب من الدرجة الأولى والثانية)، يجب تقديم وثائق إضافية عند التجديد، هي نسخة من عقد عمل الزوج/‏‏ الزوجة، أو من عقد الشركة إن كان الكفيل مستثمراً، أو صاحب عمل، شهادة راتب من صاحب العمل تبين الراتب الشهري للموظف، شهادة زواج رسمية ومعتمدة، إن كانت الكفالة للزوجة، عقد إيجار سكني مُسجل للكفيل، أحدث فاتورة لخدمة المياه والكهرباء للعقار السكني للكفيل.



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