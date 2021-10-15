«ميلي» الألمانية تطلق الجيل 7000 للأجهزة المنزلية الفاخرة

من خلال مركز تجارب «ميلي» الرائد في دبي، تواصل الشركة الألمانية المصنعة للأجهزة المنزلية المميزة تعزيز مكانتها في دولة الإمارات. وكان آخر هذه الجهود إعلان الشركة عن مجموعة الجيل 7000 المبتكرة من الأجهزة، التي تُبسّط أعمال الطهي، وغيرها من المهام اليومية وتجعلها أسهل من أي وقت مضى.

فقد كشفت الشركة عن 353 جهازاً مطبخياً جديداً، في إعلان هو الأضخم من نوعه في تاريخ «ميلي» منذ 120 عاماً، وتتميز مجموعة الأجهزة المدمجة بمنتجات حديثة وفخمة تراوح بين الأفران والمواقد وماكينات القهوة وجلاّيات الصحون. سلطت الضوء على التزام «ميلي» بالحِرفية المميزة والأداء الطويل الأمد والاستدامة التي تقع في صميم عملياتها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news