محمد بن زايد ورئيس السنغال يبحثان علاقات البلدين

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم.. فخامة ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات تستغرق عدة أيام.

ورحب سموه بزيارة الرئيس ماكي سال وتمنى له زيارة موفقة وطيب الإقامة في دولة الإمارات.. ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتمنياته لجمهورية السنغال وشعبها الصديق دوام التقدم والتنمية والاستقرار.

وبحث سموه ورئيس السنغال ـ خلال اللقاء الذي عقد في قصر الشاطئ - العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في جميع المجالات خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتجارية.

كما تناول الجانبان تطورات الأوضاع والقضايا في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء إلى معرض «إكسبو 2020 دبي» وما يمثله من أهمية في تواصل الحضارات والثقافات المتنوعة إضافة إلى تعزيز الاستفادة من المبادرات والحلول المستدامة للتحديات المشتركة التي يواجهها العالم والتي يطرحها المعرض وأحدث ما أنتجته التكنولوجيا من ابتكارات في سبيل صناعة مستقبل أفضل للبشرية.

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