«المحكمة المتنقلة» تسلّم 84 عاملاً مستحقات بـ 5 ملايين درهم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نجحت محكمة أبوظبي العمالية، بالتعاون مع لجنة إدارة الأزمات العمالية، في إنهاء نزاع جماعي لـ84 عاملاً في إحدى الشركات، وإتمام تسليم المستحقات المالية إليهم بقيمة خمسة ملايين و175 ألفاً و818 درهماً، وذلك من خلال سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والانتقال إلى موقع سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، مع الحرص على اتباع جميع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».

وأكدت محكمة أبوظبي العمالية، حرصها على التعامل مع النزاع وإنهائه في وقت قياسي، من خلال تسهيل وتسريع تقييد المطالبات، ونظر القضايا، وإصدار أحكام قضائية بمستحقات كل عامل على حدة، مع النفاذ المعجل، مع إصدار قرار بإبقاء العمال في مقر سكنهم ومنع إخلائهم إلى حين حصولهم على مستحقاتهم بشكل كامل، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل إقامات العمال الراغبين في ذلك إلى شركة أخرى.

وأشارت إلى الاهتمام الذي توليه دائرة القضاء في أبوظبي لسرعة إنهاء القضايا العمالية، خصوصاً الجماعية، وضمان وصول المستحقات إلى العمال، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بسرعة الفصل في القضايا وتقصير أمد التقاضي، لتحقيق الهدف الرئيس لدائرة القضاء، المتمثل في قضاء عادل وناجز.

ولفتت إلى أن الآلية المعتمدة في التعامل مع تلك النزاعات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تضمن حصول جميع الأطراف على حقوقهم، عبر منظومة تلبي جميع المتطلبات وتضمن تحقيق العدالة الناجزة.

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