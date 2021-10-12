عبد الله بن زايد مطمئنا تركي آل الشيخ : أبشرك أخوك في خير وصحة

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

تصدرت زيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى معرض «أكسبو 2020 دبي»، والتي استهلها بزيارة الجناح السعودي، منصات التواصل الاجتماعي.وهنا المغردون سموه بعد العارض الصحي الذي ألم به، معبرين عن سعادتهم وفرحتهم برؤيتهم لسموه وهو في كامل الصحة والعافية. وكتب سمو الشيخ عبد الله بن زايد، رداد على تغريدة رئيس هيئة الترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ قائلا«ابشرك أخوك في خير وصحة بسؤال الأحباب»، وكان آل الشيخ قد كتب على «توتير» مهنئا سموه «الحمد الله على السلامة نورت الدار».

وزار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، موقع إكسبو 2020 دبي، وتفقد سموه مجموعة من الأجنحة المخصصة للدول المشاركة، وجال في منطقة الاستدامة في إكسبو 2020 حيث استعرض عددا من المرافق مكتملة الإنشاء في منطقة المساحات العامة.

وشهد سمو الشيخ عبد الله عروضا فنية أظهرت مدى تنوع الجانب الترفيهي الذي سيتاح خلال إكسبو 2020 دبي الذي يُتوقع أن يشهد 25 مليون زيارة من مختلف أنحاء العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news