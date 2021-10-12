"الأرصاد": تغيّر جديد في الطقس نهاية الأسبوع

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم، رطب صباحاً مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الشرقية والشمالية، ليصبح صحواً إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً نهاراً، مع ظهور بعض السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية، لافتاً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن الطقس اليوم الثلاثاء سيظل رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الغربية، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً وتظهر بعض السحب شرقاً، كما تظل الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الأربعاء، سيكون صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/ س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس الخميس المقبل، صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، على أن تميل درجات الحرارة للانخفاض على السواحل، فيما تصبح الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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