37% من أصحاب الهمم المواطنين يشغلون وظائف ثابتة

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

أفادت إحصاءات وزارة تنمية المجتمع، بأن نسبة أصحاب الهمم المواطنين الحاصلين على وظائف ثابتة حتى نهاية العام الماضي، بلغت 37.7 % من إجمالي الواقعين في سن العمل وظروف إعاقة مواتية، موضحة أن احتساب نسبة أصحاب الهمم العاملين تتم بعد الأخذ في الاعتبار أن نحو ثلث عددهم أطفال، أي دون سن العمل، أو من كبار المواطنين فوق الـ60 عاماً، بالإضافة لوجود إعاقات معينة لا يشملها التوظيف، مثل الإعاقات الشديدة وبعض حالات التوحد.

وكشفت الوزارة في تقرير احصائي، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن عدد أصحاب الهمم العاملين في مختلف إمارات الدولة، بلغ 2310 شخصاً حتى نهاية العام الماضي، مشيرة إلى أن هذا العدد يمثل أصحاب الهمم من مختلف الجنسيات ومختلف الإعاقات ذكوراً وإناثاً بما فيهم ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد، وذلك ووفقاً لقاعدة بيانات وزارة تنمية المجتمع في منصة توظيف أصحاب الهمم.

وأكدت الوزارة أن نسبة أصحاب الهمم العاملين تفوق معدّل تشغيل أصحاب الهمم في دول متقدمة، موضحة أنه من خلال الإحصاءات العالمية يتبين أن هناك صعوبات بالغة عند أكثر الدول تقدماً في تشغيل الأشخاص «ذوي الإعاقة».

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