«دار البر» تطلق حملة إنسانية لعلاج ألف مريض بـ«سرطان الدم»

المصدر: دبي - وام

أطلقت جمعية دار البر حملة إنسانية خاصة وفريدة من نوعها تستهدف توفير العلاج لألف مريض متعسر من المصابين بـ«سرطان الدم» داخل دولة الإمارات من مختلف الجنسيات والأعمار وفئات المرضى من المصابين بالأنواع المختلفة من المرض بالتعاون والتنسيق مع «شركاء الخير» من المؤسسات الطبية والمنشآت الصحية المختصة في الدولة بعلاج هذا المرض الخطير وشركات الأدوية المنتجة للعلاجات الخاصة بحالاتهم.

وأوضح الدكتور محمد سهيل المهيري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر أن الحملة الخيرية الموسعة والنوعية تنطلق تحت مظلة إشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي واضعة نصب عينيها تخفيف الأعباء الصحية والمادية والنفسية عن كاهل مرضى سرطان الدم المتعسرين من المقيمين على أرض الدولة وعائلاتهم غير القادرين على تحمل وسداد تكاليف العلاج والدواء..لافتا إلى أن «شركاء الخير» في الحملة هم من الشركاء الاستراتيجيين لجمعية دار البر داخل الدولة.

وناشد المهيري المحسنين والميسورين وأهل الخير ومؤسسات القطاعين العام والخاص بالمبادرة إلى التبرع لصالح الحملة الإنسانية الجديدة ودعمها نحو رفع المعاناة عن المرضى المستفيدين منها وذويهم والوقوف بجانبهم والأخذ بأيديهم لتخطي هذه المرحلة في حياتهم.

وبين الدكتور المهيري أن «دار البر» فتحت قنوات عدة أمام أهل الخير والإحسان من أجل التبرع والمساهمة في دعم حملة مساعدة مرضى سرطان الدم في الإمارات وهي التبرع بواسطة الرسائل النصية القصيرة لمشتركي «اتصالات» و«دو» بإرسال كلمة (حياة) إلى الأرقام: 2289 للراغبين بالتبرع بقيمة 10 دراهم و6025 للتبرع بـ 20 درهما 2252 للراغبين بالتبرع بمبلغ 50 درهما 6027 للتبرع بـ 100 درهم و6026 للمتبرعين بـ 200 درهم والتبرع عن طريق الموقع الرسمي لجمعية دار البر و الروابط الذكية المخصصة لهذه الحملة.

ويمكن كذلك التبرع عبر الإيداع في حسابي الحملة في بنك دبي الإسلامي على الرقم 004520500335004 ورقم «الآي بان»: AE28 0240 0045 2050 0335 004 ولدى مصرف أبوظبي الإسلامي رقم 10068359 و«الآي بان»: AE82 0500 0000 0001 0068 359 كما أن الجمعية تستقبل تبرعات الحملة عبر فروعها المنتشرة في الدولة ومن خلال المندوبين المتواجدين في المراكز التجارية والاتصال على الرقم المجاني 80079.

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