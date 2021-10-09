تحكيم «شاعر المليون» تلتقي مشاركين في الكويت

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

التقت لجنة تحكيم برنامج «شاعر المليون» في موسمه العاشر، وعلى مدى يومين، الشعراء المتواجدين في دولة الكويت عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر، من مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.

وقال مدير أكاديمية الشعر عضو لجنة تحكيم البرنامج سلطان العميمي: «أول أيام مقابلة الكويت كانت بداية طيبة، وعدد الشعراء كان كبيراً، مشاركات مختلفة من حيث النوع ومن حيث الكيف، ومستويات جميلة، وشعراء يشاركون لأول مرة، وشعراء شاركوا في مواسم سابقة».

وأضاف العميمي أن «اللجنة أعطت ملاحظات على بعض المشاركات، ووضحت بعض الجوانب النقدية المتعلقة بالنصوص التي قدمت، وأن عدد الذين لم يجازوا كان قليلا جداً، وهذا يوضح أن مستوى المشاركين مرضي وبشكل جيد».

وأوضح عضو لجنة التحكيم الدكتور غسان الحسن، أن لجنة ‏التحكيم كانت أمام مستويات مختلفة، يعني لا يوجد هناك مستوى ثابت وإنما هناك من هو المتمكن وصاحب التجربة القوية في الشعر والقصيدة التي تحتوي على كثير من الفنون و المستوى الرفيع، مضيفاً «في ناس على قدهم» لأن هذه المرحلة هي مرحلة الانتقاء ولذلك يتفاوت فيها الشعراء ما بين المحسن والمجيد والإنسان العادي.

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