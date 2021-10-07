حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم التعليم المِهني في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (30) لسنة 2021 بشأن تنظيم التعليم المِهني في دبي، بهدف ضمان جودة مخرجاته، وإعداد الكوادر الفنية الماهرة والمؤهلة نظرياً وعملياً لتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر الفنية المتخصصة في القطاعين العام والخاص، وبما يدعم خطط التنمية المستدامة، علاوة على استقطاب الاستثمارات في مجال التعليم المهني، وتشجيع أفراد المجتمع على الالتحاق بالتعليم المهني، وإتاحة الفرصة أمام خريجي التعليم المهني لاستكمال دراستهم في المنشآت التعليمية المختلفة.

ووفقاً للقرار تتولى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي مهمة الإشراف على التعليم المهني في الإمارة، ويكون من صلاحياتها في سبيل ذلك: إقرار السياسات اللازمة لتحسين جودة التعليم المهني في الإمارة، ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها، واعتماد الخطط الاستراتيجية اللازمة لتنفيذ هذه السياسات، وتصميم وتطوير المؤهلات المهنية وتصنيفها وتحديد مستوياتها، وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة دولياً ولدى الهيئة، وبما يلبي تنفيذ خطط التنمية المستدامة، واحتياجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص من الكوادر الفنية الماهرة والمؤهلة.

• «المعرفة والتنمية البشرية» تتولى مهمة الإشراف على التعليم المهني في إمارة دبي.

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